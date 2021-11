Jogadores do Portimonense no papel de agricultores por uma boa causa

Três jogadores do plantel, Pedro Sá, Lucas Possignolo e Moufi, plantaram árvores na zona de Monchique, associando-se à defesa do ambiente.

Pedro Sá, Lucas Possignolo e Moufi participaram numa ação de solidariedade ao plantarem algumas árvores no Sítio das Corchas, em Monchique, no terreno de um produtor que sofreu na pele o efeito do último incêndio na zona.

O Portimonense associou-se, assim, a uma iniciativa da GEOTA (Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente), com a presença daqueles jogadores e ainda de Rodiney Sampaio e Robson Ponte, presidente e vice-presidente da SAD, respetivamente, e de Casagrande e Toki, elementos dos sub-23.

Foram plantados medronheiros, para satisfação dos futebolistas, que expressaram a sua solidariedade, sobretudo numa altura em que o meio ambiente encabeça muitas das preocupações do nosso quotidiano. "Plantar uma árvore é um ato solidário e especial, e, neste caso, mostra que o desporto está ao lado da proteção da natureza", assinalou Rodiney.

Os responsáveis por esta iniciativa social de reflorestação mostraram-se sensibilizados com a presença dos jogadores e dos dirigentes. Ao mesmo tempo, Pedro Sá e Rodiney Sampaio, porta-vozes do grupo, enfatizaram o papel do Portimonense na "coabitação com os vizinhos" e a firme disposição de estarem sempre na linha da frente nestas ações de caráter social.