Jackson: dúvidas desfeitas sobre o futuro e uma garantia do presidente

Nova inscrição do avançado está garantida e o colombiano já pode ser utilizado sábado.

"Jackson vai voltar e vai marcar!" A frase é de Rodiney Sampaio e espelha a convicção das gentes de Portimão não só em relação ao regresso do colombiano ao ativo como, também, na obtenção do triunfo no próximo jogo, sábado à tarde, contra o Paços de Ferreira, precisamente a equipa que acaba de relegar os algarvios para a zona de despromoção.

Separados por um ponto, os dois conjuntos querem fugir o mais rapidamente da zona perigosa da tabela e Jackson Martínez, que ficou de fora no Estádio do Bessa devido a problemas relacionados com a sua nova inscrição, é o trunfo maior, em que o presidente da SAD e toda a estrutura confiam para encetar a almejada recuperação. "O Jackson é nosso jogador até 2022. O final do ano e a diferença horária com a China inviabilizaram a sua utilização contra o Boavista, mas agora está tudo resolvido", esclarece Rodiney Sampaio.

Não Perca Paços de Ferreira "Tinha 16 anos, o presidente falou-me no FC Porto e não hesitei" Extremo foi eleito o melhor jogador da II Liga, pelos 18 treinadores da prova, e veio à redação de O JOGO falar sobre a distinção, as dificuldades da carreira e o futuro auspicioso que se lhe perspetiva

Como foi escrito, Jackson Martínez terminou o período de empréstimo dos chineses do Guangzhou Evergrande ao Portimonense no último dia do ano, passando então a vigorar o contrato definitivo com os algarvios, que, contudo, necessitavam da chegada do novo certificado internacional para validar a nova inscrição do futebolista colombiano.

Se a disponibilidade de Jackson para o jogo de sábado está assim garantida, o mesmo não se passa em relação a Lucas Fernandes. O médio criativo saiu no final da primeira parte com o Boavista (1-1), esperando-se agora pelo veredicto do departamento clínico para saber da evolução da lesão. Lucas foi ontem fazer mais exames e hoje deve haver novidades.