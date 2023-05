"Já ganhámos ao Benfica na Luz e em Portimão, podemos surpreender..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Em entrevista a O JOGO, Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, enfatiza o facto do clube algarvio já ter garantido a sétima presença consecutiva na I Liga. Sobre o próximo jogo, com o Benfica, recorda outros jogos

O Benfica é só mais um jogo ou um jogo especial?

-Primeiro, quero dar os parabéns ao Benfica e a todas as equipas que representaram o futebol português nas competições europeias. Agora, vamos ser realistas: estamos a falar de um mundo totalmente diferente em termos de orçamento, sem esquecer o momento e a dimensão dos clubes. Mas o futebol é uma caixa de surpresa. Vamos defender as nossas cores com respeito. Já ganhámos ao Benfica na Luz e em Portimão e podemos surpreender novamente.

Vamos ter casa cheia?

-Teremos um grande jogo, mediático, sim, com casa cheia, contra um gigante Benfica, que tem mais responsabilidade. Estamos ansiosos e quem vai ganhar são os verdadeiros apaixonados pelo futebol.