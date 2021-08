Internacional marroquino deixa Inglaterra e é reforço em Portimão

Achraf Lazaar é lateral e assinou por duas épocas.

O Portimonense chegou a acordo com o marroquino Achraf Lazaar, um defesa esquerdo de 29 anos, que chega do Watford e a custo zero. O defesa assinou por duas temporadas, com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

Lazaar é internacional por Marrocos (18 vezes) e vem aumentar as opções para o flanco esquerdo. Em Inglaterra passou ainda por Newcastle e Sheffield Wednesday, tendo igualmente experiência de futebol italiano, ao serviço de Varese, Palermo, Benevento e Cosenza.

Os reforços não vão ficar por aqui e o avançado Mikael (Sport Recife) volta à órbita dos algarvios.