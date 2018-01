Vítor Oliveira: um objetivo por cumprir e uma certeza para o Bessa

Vítor Oliveira mostrou-se convencido que o Portimonense vai voltar às vitórias, frente ao Boavista.

O treinador Vítor Oliveira sublinha que o Portimonense defronta o Boavista no domingo, na 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, a pensar na vitória, embora reconheça que "vai ser um obstáculo muito difícil". "Estou convencido de que vamos fazer um bom jogo no Bessa e voltar às vitórias. O importante é somar pontos, porque é com pontos que se fazem as classificações e nós estamos interessados numa boa classificação", disse o técnico da equipa algarvia.

Vítor Oliveira falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe no domingo, às 16h00, no Estádio do Bessa, no Porto, o Portimonense, 12.º classificado, 18 pontos, ao Boavista, nono, com 21.

Segundo o técnico, o Portimonense definiu como objetivo um total de 20 pontos no final da primeira volta para encarar de forma mais descansada a continuação na I Liga, "o que não foi cumprido, embora tudo tenha sido feito para que se concretizasse".

"Desejamos consegui-lo o mais rapidamente possível, porque fizemos os pontos possíveis, apesar de sentirmos que neste momento poderíamos ter mais três ou quatro pontos. Vamos começar a segunda volta com confiança e com o pensamento na vitória já no jogo do Bessa", destacou.

O técnico acrescentou que não irá poder contar com o avançado Fabrício, "impedido de treinar durante a semana devido a uma ferida resultante do último jogo com o Paços de Ferreira", frisando que mantém a confiança na equipa que irá entrar frente ao Boavista. "Treinámos várias situações durante a semana e os jogadores já vão prevenidos para as hipóteses que temos nas várias formas que temos de jogar", destacou.

Na opinião do técnico algarvio, o jogo com o Boavista vai ser "muito difícil, porque é uma equipa forte, com qualidade, que sabe o que faz e que tem feito um campeonato muito interessante".