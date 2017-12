Vítor Oliveira: "Sabíamos que o Benfica iria acusar a ansiedade se marcássemos"

O treinador do Portimonense destacou a exibição dos algarvios, em particular a resposta de jogadores com poucos minutos de competição

O Portimonense anulou uma desvantagem de dois golos no segundo tempo, frente ao Benfica, mas o treinador Vítor Oliveira considera que a equipa esteve bem durante os 90 minutos.

Exibição: "Os meus jogadores estão de parabéns, fizeram um bom jogo e já na primeira parte tinham feito, tiveram momentos muito interessantes no jogo. Sofremos o golo no primeiro minuto, o que é um péssimo indicador e o segundo nasce de uma falha nossa, uma bola parada a nosso favor resultou no canto do golo do Benfica. Mas o Benfica nunca esteve por cima. Sabíamos que, se fizéssemos um golo, o Benfica iria acusar a ansiedade pelo momento que está a atravessar e que a massa associativa não iria apoiar da mesma maneira, também sabíamos que iriam acusar o desgaste dos últimos jogos num curto espaço de tempo. Tentámos sair para o ataque com algum cinismo, mas sempre com objetivo. Penso que o empate foi um resultado adequado por aquilo que as duas equipas fizeram."

Apuramento na Taça da Liga: "É sempre difícil. Se o Braga ganhar fica com 4 pontos e teremos que ganhar em Braga. Se o Setúbal vencer torna tudo impossível. Mas aconteça o que acontecer, teremos que ir a Braga jogar no limite das nossas capacidades, vamos tentar fazer o que fizemos aqui"

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Conclusões após oito mexidas no onze: "Tirámos a ideia de que há jogadores com os quais podemos contar. O Jadson, nos últimos meses, só tinha feito uns minutos no Dragão, o Inácio não jogava há quatro meses. Tivemos jogadores que mostraram que estão presentes e querem ajudar a equipa, numa segunda volta que prevemos que seja muito difícil."

Suposto interesse no avançado Rui Costa:"Está fora de hipótese. Procuramos uma boa oportunidade, como toda a gente. Se houver saídas é obvio que teremos de ir ao mercado, se não, é provável que mantenhamos o plantel."