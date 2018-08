António Folha, que substituiu Vítor Oliveira no Portimonense, vai estrear-se na I Liga

O treinador do Portimonense, António Folham disse que a equipa quer juntar um bom resultado, na receção de segunda-feira ao Boavista na jornada inaugural da I Liga de futebol, à qualidade de jogo já existente.

"Para esta fase da época, a equipa apresentar esta qualidade, caudal ofensivo e inúmeras oportunidades de golo, se fosse igual já não era mau, desde que se concretizasse", afirmou António Folha.

Em conferência de imprensa, o técnico, que substituiu Vítor Oliveira após o final da última temporada e vai estrear-se na I Liga, abordou a derrota da semana passada diante do Rio Ave (0-2), para a Taça da Liga, elogiando a prestação da equipa, mas admitindo que falhou na concretização.

Por isso, frisou, no encontro de segunda-feira, a equipa estará preocupada "em somar três pontos", sabendo que vai ter de "trabalhar muito para os conseguir".

"Esta vitória, se acontecer, não é mais do que três pontos. Se acontecer algo em contrário, também não é drama nenhum. Estamos a começar, sabemos bem o caminho que queremos percorrer. Queremos entrar forte, se possível com uma vitória", assegurou o treinador do Portimonense.

António Folha considerou o Boavista "um adversário bastante competitivo e com qualidade" e que, destacou, "manteve uma base grande ou quase toda do ano passado".

Questionado sobre a falta de opções para o eixo do ataque - saíram Fabrício, melhor marcador da equipa na época passada, e Pires, emprestado ao Penafiel, da II Liga, no início desta semana, e ainda não chegaram substitutos -, Folha sublinhou que o problema "está identificado", mas que, neste momento, importa trabalhar com quem integra o plantel.

"Todos temos a noção disso. Mas não vai acabar o mundo. Vamos ter outras soluções e gente motivada para jogar. Trabalhámos bem no sentido de preparar o jogador que vai jogar nessa posição", referiu.

O defesa central Jadson, por lesão, está fora das opções de António Folha para a estreia no campeonato, enquanto o médio Ewerton, emprestado pelo FC Porto, já poderá ser opção, informou o técnico.

O Portimonense recebe o Boavista na segunda-feira, às 20h15, no Estádio Municipal de Portimão.