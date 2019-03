SAD do Portimonense não tem dúvidas sobre Lucas Fernandes depois de 20 jogos

SAD dos algarvios quer manter o jovem médio no plantel da próxima época.

Lucas Fernandes está a confirmar todos os predicados de que vinha rotulado no início da época, quando chegou a Portimão emprestado pelo São Paulo. O jovem brasileiro de 21 anos leva 20 jogos realizados e tem sido titular no meio-campo, aumentando gradualmente a sua influência no jogo ofensivo da equipa. Não admira, por conseguinte, que a SAD dos algarvios pretenda pelo menos estender o empréstimo por mais uma temporada, ou então comprar o passe do médio, tal como já fez em anteriores negócios com o tricolor paulista. A vontade do Portimonense, sobretudo a de contratar o jogador em definitivo, pode, contudo, esbarrar nas ideias dos dirigentes do São Paulo, que conhecem bem a valia de Lucas Fernandes, cujo vínculo com o emblema brasileiro expira em dezembro de 2021.

Produto da formação de Cotia (a academia dos tricolores), onde começou a jogar com 14 anos, o médio foi logo destaque nas equipas jovens e em 2016 sagrou-se campeão da Libertadores em sub-20, altura em que passou a integrar o plantel profissional, no qual realizou 53 jogos e obteve dois golos.

O primeiro golo na liga portuguesa, curiosamente, apareceu domingo passado, na goleada ao Nacional da Madeira (5-1), algo que Lucas Fernandes vinha perseguindo e que teve já larga repercussão no Brasil, onde a carreira do jovem talento é acompanhada bem de perto. Criativo por natureza, o n.º 25 dos alvinegros é "bom de bola" e adaptou-se bem à maior exigência tática do futebol português.