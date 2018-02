Ricardo vai estudar os avançados para travar o FC Porto

Guarda-redes do Portimonense assegura que a goleada sofrida na Champions com o Liverpool deixou o FC Porto ainda mais concentrado no campeonato nacional.

Ricardo Ferreira tem a missão, domingo à noite, de travar o poderoso ataque do FC Porto, que dispõe de Marega, Soares, Aboubakar "e ainda de Gonçalo Paciência", como o guarda-redes do Portimonense fez questão de frisar, antecipando-se ao raciocínio do jornalista na altura em que eram enumerados os avançados dos dragões. "É uma equipa fortíssima, muito eficaz e com objetivos bem definidos. Todo o coletivo é de respeito, o ataque marca muitos golos, os defesas são poderosos nas bolas paradas, enfim, vamos ver se conseguimos alterar a sequência de resultados com o FC Porto", vinca Ricardo Ferreira, aludindo às duas derrotas da época (5-2 na I Liga e 3-2 na Taça de Portugal, sempre no Dragão).

O guardião dos algarvios relativiza a goleada sofrida pelo onze de Sérgio Conceição frente ao Liverpool e até considera que o adversário está agora ainda mais concentrado no campeonato. "É claro que não vão ter a cabeça no jogo da Champions, depois de uma derrota que já pertence ao passado. Foi uma daquelas situações que acontecem, pura e simplesmente, o que em nada belisca a qualidade da equipa. Por isso, o foco deles é total na Liga, como se provou pelos 5-0 que aplicaram logo de seguida ao Rio Ave", sublinha, prometendo "estudar as características dos dianteiros do FC Porto e tentar não sofrer golos".

Ao quinto confronto com os "grandes", Ricardo Ferreira acredita na obtenção de um "resultado positivo". "Dos jogos anteriores saímos com a sensação de que podíamos ter feito mais. O grupo está com mais experiência e tem armas para contrariar a valia do adversário. O nosso moral é bom, só perdemos com Braga e Benfica nas últimas cinco partidas, e importa entrar em campo sem receio, atuando cara a cara, à procura de pontuar", finalizou.