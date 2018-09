Rafael Barbosa zanga-se com o presidente e quer voltar ao Sporting

Altercação grave após o jogador ter sido substituído, aos 81 minutos, no jogo com o Benfica, para a Liga Revelação.

O jogador Rafael Barbosa e o presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, terão tido ontem um desaguisado, no final do jogo da Liga Revelação que opôs os algarvios ao Benfica e que terminou empatado a dois golos.

Informações chegadas à nossa redação dão conta de uma altercação com alguns pontos de gravidade, com ameaças que terão deixado o jogador algo surpreso, logo após ter sido substituído. O JOGO tentou obter um comentário da parte da sociedade que gere o futebol dos alvinegros, mas em vão. Rafael Barbosa está no Algarve emprestado pelo Sporting e perdeu agora algum espaço, com a chegada dos reforços do último dia do mercado. Daí que os responsáveis técnicos das duas equipas do Portimonense, Folha e Boa Morte, resolvessem dar minutos ao médio-ofensivo, que acabou por defrontar o Benfica. No segredo dos deuses, contudo, está o que se terá passado entre o jogador e o dirigente.

O JOGO sabe que na origem do desentendimento está a própria vontade do jogador em regressar a Alvalade , insatisfeito com a sua situação, tendo manifestado o desejo de estar entre os leões já amanhã.