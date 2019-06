Rodiney Sampaio confirma em absoluto a contratação do jovem de 23 anos Rômulo, que pertence ao Londrina, e reafirma a vontade de contar com Jackson Martínez

Rômulo, um médio-centro de 23 anos que alinha no Londrina da Série B do Brasileirão, vai ser jogador do Portimonense na próxima época, garantiu Rodiney Sampaio, o líder da SAD, a O JOGO. Trata-se de "um jovem de muita qualidade, com experiência, que, embora esteja a atuar no segundo escalão, tem já enormes credenciais". O jogador vem por empréstimo, por uma temporada, mas com uma cláusula de opção no caso de os algarvios optarem pela compra.

O Londrina é um clube do Norte do estado do Paraná e ocupa agora o terceiro lugar do campeonato. Rômulo, que tem sido habitual titular nos 22 jogos que leva já realizados em 2019, é regularmente utilizado no posto de médio-defensivo, o típico trinco, mas pode desempenhar funções mais adiantadas. O brasileiro junta-se assim a Jorge Vilela (ex-Aves) e Beto (ex-Montijo) como potenciais reforços para Folha, uma vez que Vasco Teixeira (ex-Moura), Diogo Rodrigues (ex-Amora), Luquinha e Felipe (ambos ex-Londrina) estão mais apontados aos sub-23, embora Rodiney Sampaio não queira, para já, fazer este tipo de distinção. "Apresentam-se todos no dia 1 e depois é o míster que vai decidir".

O presidente da SAD confirma que as conversações com Jackson Martínez e com os chineses do Evergrande estão bem encaminhadas para a continuidade do colombiano. "Queremos fazer um contrato de dois ou três anos com o Jackson e que ele seja nosso embaixador", acentua. Cenário idêntico é o de Lucas Fernandes, agora em Toulon, com a seleção olímpica do Brasil. "Não depende só de nós, uma vez que o São Paulo detém o passe do jogador, mas temos todo o desejo em mantê-lo por cá."