Ewerton e Paulinho: Portimonense recua e desmente incumprimento do FC Porto

Clube algarvio confirmou que vai receber Ewerton por empréstimo.

A SAD do Portimonense emitiu esta terça-feira um comunicado em que desmente qualquer tipo de incumprimento por parte do FC Porto no pagamento das transferências de Paulinho e Ewerton, jogadores entretanto dispensados por Sérgio Conceição.

Na segunda-feira, Rodiney Sampaio, presidente da sociedade, tinha exigido o regresso dos dois atletas ao emblema algarvio, afirmando que o clube azul e branco não tinha possibilidade de pagar as contratações - sete milhões por Paulinho e cinco por Ewerton. Contrariando esta versão, fonte oficial do FC Porto garantiu então a O JOGO que os números em causa são substancialmente diferentes: cinco milhões de euros pelos dois jogadores.

A situação foi retificada no comunicado publicado pelo Portimonense: "As saídas de Paulinho e Ewerton nada têm a ver com incumprimentos de pagamento das suas transferências pelo FC Porto. A SAD do Portimonense esclarece ainda que a relação que mantém com o FC Porto sempre foi clara, verdadeira e com carácter de reciprocidade", pode ler-se.

O Portimonense confirmou também que já chegou a acordo com o FC Porto para o empréstimo de Ewerton, que regressa ao clube que representou nas últimas quatro temporadas. Quanto a Paulinho, refere que é uma situação que está sob análise do emblema azul e branco, por existirem outros clubes interessados.

Leia o comunicado do Portimonense na íntegra:

"Tendo em conta as últimas notícias sobre o regresso dos jogadores Paulinho e Ewerton, do FC Porto, a SAD do Portimonense esclarece o seguinte:

1 - Os jogadores Paulinho e Ewerton foram transferidos para o FC Porto. Após este período inicial de pré-época, Paulinho demonstrou interesse em sair e Ewerton manifestou vontade de regressar ao Portimonense. O interesse no ingresso destes jogadores no Portimonense é recíproco, tendo em conta a qualidade de ambos.

2 - Em relação a Ewerton, já foi acertado o seu regresso ao Portimonense a título de empréstimo.

3 - A situação de Paulinho ainda está a ser analisada pelo FC Porto, uma vez que há outros clubes interessados no jogador, para além do Portimonense.

4 - As saídas de Paulinho e Ewerton nada têm a ver com incumprimentos de pagamento das suas transferências pelo FC Porto.

5 - A SAD do Portimonense esclarece ainda que a relação que mantém com o FC Porto sempre foi clara, verdadeira e com carácter de reciprocidade, tal como as relações que mantém com todos os outros clubes, o que não implica que não defenda os seus próprios interesses.

Somos Algarve, somos Portimão, somos Portimonense"