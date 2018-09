"O toque de bola do Jackson continua a ser de classe, pareceu-me a 100 por cento"

Dois defesas do Farense, que defrontaram o colombiano no particular de sábado, falaram a O JOGO sobre os primeiros bons sinais da recuperação do goleador.

O central do Farense, Cássio, jogou os 90 minutos do particular com o Portimonense, na manhã de sábado, cabendo-lhe, a partir de determinada altura, vigiar bem de perto o regressado Jackson Martínez, que teve direito a algum tempo de jogo, estreando-se assim com a camisola dos alvinegros.

A ideia geral do "confronto" não podia ser mais elucidativa. "A qualidade é a mesma e continua inalterável, é aquela que toda a gente sabe. Está aí, certamente, para dar uma boa ajuda ao Portimonense", considera o brasileiro dos leões de Faro. "O Jackson esteve sempre tranquilo, mostrando vontade e tirando partido da sua enorme experiência. No pouco tempo que jogou, creio que terá sido à volta de uns 20 minutos, cumpriu na perfeição, com movimentações constantes, muitas delas fora da área", diz ainda Cássio, que não se lembra de um despique direto, tipo "um para um", até porque o colombiano "caiu" algumas vezes na zona de Delmiro, o outro central farense que estava então em campo. "O toque de bola do Jackson também continua a ser de classe. Pareceu-me recuperado a cem por cento", atesta o defesa, que testemunhou ao vivo o regresso aos relvados do antigo "matador" do FC Porto e da seleção da Colômbia.

Curioso é também o testemunho do lateral-direito Filipe Godinho, interveniente direto no lance do 2-0 (o resultado final), obtido de grande penalidade, que foi transformada por Paulinho. "Sou eu que meto mão à bola. O Jackson Martínez estava a combinar com o Paulinho e acho que ficava na cara do nosso guarda-redes e em posição privilegiada, quando cometi a infração. Pelo que vi, está em condições normais", sustenta Godinho. "Em termos de envolvimento, até parecia que estava já entrosado nos movimentos coletivos. Vi-o tentar tabelar e a combinar com os colegas, sobretudo com o Paulinho", adianta o lateral da equipa de Rui Duarte.