Nakajima: o que sabe sobre o negócio e o esclarecimento do PSG

Japonês viaja esta quarta-feira para Doha, o negócio com o Al Duhail, de Rui Faria, está acertado e até já se especulava sobre o futuro.

Nakajima viaja esta quarta-feira a Doha, no Catar, onde deverá ficar concluído o acordo da transferência do Portimonense para o Al Duhail, clube agora treinado pelo português Rui Faria.

O negócio já foi dado como certo pela Imprensa japonesa, com a garantia de que valeria um encaixe de 35 M€, números que fazem de Nakajima o jogador do Japão mais caro de sempre. Apesar das informações, o Portimonense, que perdeu ontem com o Chaves, não se pronunciou sobre os valores em causa, designadamente a quantia que entrará nos cofres do clube algarvio, mas Folha, no final do jogo, assumiu o adeus. "Não sei os detalhes, mas o Shoya [Nakajima] não joga mais no Portimonense. Já está vendido". Segundo O JOGO apurou, o avançado, de 24 anos, tem viagem marcada para o Catar, onde tudo ficará oficialmente concluído.

A transferência está já a ser polémica por suspeitar-se que o Al Duhail possa ser uma ponte para o jogador chegar ao PSG. O dono dos dois clubes é o mesmo e, ontem, o jornal "As" escrevia que esta poderia ser uma manobra do clube parisiense para contornar as regras de fair play financeiro, adequando o valor de uma futura transação aos limites impostos pelos regulamentos da UEFA. No entanto, fonte do clube parisiense garantiu a O JOGO que o japonês não irá para o PSG, atribuindo essas notícias a especulações da Imprensa espanhola, "que anda obcecada com o fair play financeiro do PSG".

Nakajima já não vai atuar mais pelo portimonense. Ontem, não esteve sequer no banco, mas por estar a recuperar de uma lesão muscular, que já o tinha afastado da Taça Asiática, onde o Japão vai jogar a final com o Catar, na próxima sexta-feira.