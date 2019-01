Nakajima no Catar pode ser manobra do PSG para fugir ao fair-play financeiro

A informação é avançado pelo jornal AS garante que o Al Duhail vai desembolsar 35 milhões de euros, mas o PSG pode estar por de trás do negócio.

A imprensa japonesa está a avançar que Shoya Nakajima deverá mesmo deixar o Portimonense na presente janela de mercado, rumando ao Catar a troco de 35 milhões de euros.

Segundo o Sports Hochi, o extremo nipónico vai reforçar o Al Duhail, orientado pelo português Rui Faria, mas pode não permanecer muito tempo no Médio Oriente. Dada a ligação do clube catari ao Paris Saint-Germain - os dois clubes fazem parte do património do xeque Al Thani -, o emblema da Ligue 1 poderia receber Nakajima no verão, após meia época no Al Duhail.

Segundo o jornal AS, este negócio seria uma manobra do PSG para contornar o fair-play financeiro. O avançado ficaria meia época no Catar e rumaria depois para os campeões franceses por um valor muito inferior.