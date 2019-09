Médio e central brasileiros estavam desempregados e reforçam Portimonense

Médio e central brasileiros estavam desempregados e podem, por isso, ser inscritos pelos algarvios. "São jovens de valor e com potencial", justificou Rodiney Sampaio, o presidente da SAD

Os brasileiros Matheus Guedes, um jovem central de 19 anos ex-Santos, e Fernando Medeiros, um médio de 23 anos ex-Bahia, foram apresentados como reforços do Portimonense, tendo ambos assinado por quatro anos, com uma cláusula de 40 milhões de euros, como é hábito nos novos contratos feitos pelos algarvios. O presidente da SAD, Rodiney Sampaio, justificou a aposta por se tratarem de "elementos de valor e com potencial, que estavam livres e serão uma mais-valia para o nosso plantel". O facto de estarem ambos desempregados permite, como se sabe, que sejam inscritos fora da janela de mercado.

Matheus chegou a estar na lista da Roma de Paulo Fonseca, mas a saída do diretor desportivo que estava a tratar do negócio abortou o eventual compromisso. "Estou feliz e motivado. O projeto do Portimonense agradou-me, bem como à minha família, e acredito que terei oportunidades para jogar e dar o meu melhor", disse o defesa central, que militou cinco anos nos escalões de formação do Santos. "Vai ser uma briga saudável, pois todos queremos conquistar o nosso espaço", acrescentou, quando confrontado com a presença de cinco outros centrais no plantel.

Medeiros, por sua vez, define-se como um médio ofensivo, que prefere atuar a oito ou a dez. "Trata-se da minha primeira experiência fora do Brasil e não pensei duas vezes, porque este parece-me ser um belo projeto. Já conheço o Everson, com quem joguei no Bahia, e o grupo é excelente e tranquilo. É perfeito para trabalhar bem", concluiu.

Os dois, que já estão a trabalhar com Folha, vão ser sujeitos a alguma preparação mais específica, uma vez que não competem há alguns meses, embora nunca tenham descurado o seu estado físico.