Foram só 15 minutos, mas ficarão na memória de Jackson Martínez

Rúben Fernandes e Paulinho marcaram no 2-0 ao Farense, com o colombiano a atuar cerca de 15".

Jackson Martínez estreou-se sábado com a camisola do Portimonense, jogando os derradeiros 15 minutos do encontro particular com o Farense. O ensaio foi à porta fechada, mas as informações indicam que o colombiano evoluiu sem restrições, indiferente aos problemas físicos que o afetaram durante mais de ano e meio.

Rúben Fernandes e Paulinho, este de grande penalidade, marcaram os golos da vitória por 2-0 sobre os leões de Faro, tendo o treinador António Folha utilizado todos os elementos do plantel à exceção de Wellington, Marcel e Luís Henrique, que estão ligeiramente condicionados.

Este domingo, os jogadores Jadson e Jackson Martínez, bem como António Folha e o presidente da SAD, Rodiney Sampaio, vão ao Autódromo do Algarve assistir à prova do Campeonato do Mundo de superbikes e oferecer uma camisola do clube ao piloto colombiano Yonni Hernandez, amigo e compatriota do antigo goleador do FC Porto.