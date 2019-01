Folha confirma: "Nakajima está vendido, o negócio não sei nem quero saber"

Treinador do Portimonense admitiu que o japonês vai mesmo sair do emblema algarvio.

António Folha, treinador do Portimonense, confirmou a saída de Shoya Nakajima do emblema algarvio, quando questionado no fim do encontro frente ao Chaves (derrota por 1-0 em Portimão), a contar para a 19.ª jornada do campeonato.

"O Nakajima não vai ser mais jogador do Portimonense, está vendido. O negócio não sei nem quero saber. Sei que enquanto esteve no Portimonense foi fantástico trabalhar com ele. Obviamente não era fácil segurar. As maiores felicidades ao Shoya e que continue a mostrar a grande qualidade que tem", atirou em declarações à Sport TV. "Tenho conversado com a direção e estamos a analisar as diversas opções no mercado. Vamos continuar a trabalhar serenamente para disputar cada jogo da melhor maneira e ganhar mais pontos", concluiu.

Sobre o jogo, disse: "Não foi um bom jogo de futebol, não fizemos o que normalmente costumamos fazer e, quando assim é, nada a fazer. Não gostei do jogo, não teve qualidade suficiente para um jogo da I liga. Foi um jogo com poucas oportunidades e com muitas quezílias".