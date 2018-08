Dois avançados reforçam plantel do Portimonense

São brasileiros e estão referenciados, mas há também a hipótese de um outro atacante, que é europeu e atua no futebol chinês. Folha vai receber reforços

Está por horas o anúncio dos avançados para o Portimonense, na sequência dos esforços desenvolvidos há semanas pela SAD e ainda pela presença, nos últimos dias, do diretor-geral Robson Ponte e do acionista principal, Theodoro Fonseca, no Brasil. O JOGO sabe que estão referenciados dois pontas de lança, um deles com ligação ao São Paulo, cujos nomes serão divulgados, em princípio, entre hoje e amanhã.

O homem forte do futebol, Theodoro Fonseca, estará agora na China, com hipóteses de assegurar um outro reforço, que, ao que apurámos, é europeu. A ideia dos responsáveis é apresentar dois ou três reforços durante esta semana, naturalmente antes do fecho do mercado, de modo a satisfazer as necessidades do plantel de António Folha, que, como se sabe, ficou órfão de homens-golo, após as saídas de Fabrício e de Pires.

O treinador tem apostado em Wellington, um extremo de raiz, para alinhar no eixo do ataque, e já recorreu ao jovem Taofiq, um nigeriano que, em princípio, terá o seu espaço na equipa de sub-23. No sábado, ante o Santa Clara, o Portimonense averbou o primeiro ponto (2-2) e marcou os primeiros golos da época.