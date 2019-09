António Folha, treinador do Portimonense, falou depois do empate sem golos no Bonfim.

Análise ao jogo: "Não houve muitas oportunidades de parte a parte. Estou contente com a equipa. Aqui e ali entrámos no último reduto do Vitória mas não fomos muito eficazes. Gostei da atitude e coragem que tivemos, jogámos fora como em casa. Resultado ajusta-se ao que se passou. Continuamos agora o nosso caminho. Tivemos a mesma postura até ao fim. Tivemos mais bola que o adversário, nunca abdicámos dela. O Vitória é bem organizado defensivamente e tenta explorar as transições ofensivas."

Satisfeitos com 0-0?: "Nos últimos cinco minutos, concordo. Aos 85 minutos, não somos loucos de ir buscar uma vitória arriscando a derrota."

Ausência de Paulinho: "É importante como todos os que têm estado lesionados. Todos sabemos qualidade dele no último terço, desequilibra. O Lucas Fernandes também tem esse poder de desequilíbrio junto dos adversários. Não é justo para a equipa afirmar que há jogadores que fazem falta. Estou contente com a equipa e com a qualidade de jogo que apresentámos. Não é um jogador que faz uma equipa, mas sim uma equipa que faz o jogador."

Lesão de Dener: "Pelo que me apercebi sentiu um estiramento e não sei se com muita gravidade. Foi melhor salvaguardá-lo para não agravar a lesão."

Lesão de Jackson Martínez: "Sentiu dores no pé no carrinho que fez. Por precaução tirámos o jogador do campo. Dos dois é o que apresenta melhores condições para estar no próximo treino. O Dener tenho mais reservas".