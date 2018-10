Clube algarvio emitiu um comunicado a propósito do corte de relvado para o jogo com o Sporting, que lhe valeu uma multa.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma multa de 765 euros ao Portimonense, devido ao corte da relva para a partida frente ao Sporting, que os algarvios venceram por 4-2. "A relva não estava cortada em faixas paralelas à linha de meio-campo, mas em faixas oblíquas em relação à linha de meio-campo. Questionado o diretor de campo visitado sobre aquele corte, informou que era para dar um efeito visual diferente", surgiu explicado no mapa de castigos.

Esta quarta-feira, o clube algarvio emitiu um comunicado explicando a situação. "Em primeiro lugar queremos agradecer a todos aqueles que elogiaram e apoiaram, especialmente os nossos adeptos, através das variadas mensagens de solidariedade, o corte artístico do relvado do Portimão Estádio. Como é apanágio da Portimonense Futebol SAD, o respeito por todas as instituições do mundo do futebol, nunca foi posto em causa, sendo certo que o objetivo do corte artístico do relvado foi para homenagear os jogadores, adeptos e todos aqueles que vivem o futebol. Tal objetivo foi alcançado, tendo a Portimonense Futebol SAD sido elogiado por todos, dentro e fora do país, inclusivamente pelos delegados da Liga presentes, por pessoas ligadas à Liga de Clubes e à Federação Portuguesa de Futebol, pelos adversários e pela própria comunicação social e ainda por quem viu à distância através da transmissão televisiva", surge escrito.

"Presentemente a Portimonense Futebol SAD tem o melhor relvado do país, tendo ganho o prémio de melhor relvado da I Liga - época 2017/2018, prémio esse que se pretende novamente alcançar, pelo que se vai manter o nível da manutenção, sem olhar a esforços. Foi efetuado um investimento enorme no relvado e como tal, a manutenção que é executada tem o toque cirúrgico, que transforma um relvado num verdadeiro tapete/jardim para os nossos jogadores, adversários e todos os restantes intervenientes, possibilitando fruírem do mesmo ao nível do que melhor existe no mundo. O problema do corte para a Liga foi a 'linha', no entanto para a Portimonense Futebol SAD foi um 'não problema', pois existiu o cuidado de manter as linhas sem causar quaisquer problemas, como todos perceberam que não existiram. Este corte artístico foi estudado, posto em croqui e por fim elaborado, através de um trabalho espectacular e exemplar que se prolongou entre 20 a 30 dias. Por último agrademos aos profissionais da 'Red Relvados Algarve' que não facilitam e cuidam do relvado com todo o profissionalismo e sabedoria, podendo mesmo dizer "Com muito amor e carinho", acrescenta o comunicado colocado no site oficial, onde também é divulgado um vídeo com o relvado.