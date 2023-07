Igor Formiga e Vinícius Silvestre são reforços do Portimonense

Lateral e guarda-redes brasileiros estão confirmados.

O lateral direito Igor Formiga e o guarda-redes Vinícius Silvestre, ambos brasileiros, são reforços do Portimonense, que assim preenche posições em défice no plantel.

O primeiro, 24 anos, chega do Cruzeiro e assina por quatro épocas, com partilha do passe: 80 por cento para os algarvios e 20 por cento para o clube de Belo Horizonte. Silvestre, por sua vez, tem 29 anos, jogava no Palmeiras, onde fez todo o seu percurso, e compromete-se por três épocas, preparando-se para discutir com Kosuke Nakamura a titularidade na baliza.

Formiga é esperado domingo em Portimão, no mesmo dia em que se apresenta Maurício, o médio que, como O JOGO já tinha revelado, vai vestir de alvinegro mais uma temporada.