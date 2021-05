Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após o empate 0-0 na receção ao Rio Ave.

Sobre o jogo: "Jogo muito competitivo, muito difícil, pois o Rio Ave tem bons executantes e neste momento está a entrar num processo bem vincado, com ideias bem definidas. Tivemos ocasiões para marcar golos e ganhar o jogo, como o Rio Ave também teve. Não houve muitas situações claras de golo, as duas equipas não concederam espaços e os momentos defensivos sobrepuseram-se aos ofensivos. No entanto, fizemos tudo para vencer a partida e, se não conseguimos fazer melhor, deve-se ao bom desempenho do adversário."

Críticas à arbitragem: "Houve duas decisões da arbitragem com as quais não concordo: numa delas o Beto é afastado de jogar a bola e fico-me por aqui, a outra foi um livre à entrada da área já quase no final do jogo."

Cansaço: "Este calendário é terrível, jogamos com Benfica com menos um dia de recuperação, fomos a Faro com menos dois dias e vamos jogar com o Belenenses com menos um dia de descanso. Esta é uma equipa jovem que precisa de trabalhar e nós há quatro semanas que não conseguimos trabalhar, com um acumular de cansaço neste final da época. Se houvesse um pouco melhor de critério não estávamos a passar o que estamos a passar. Há jogadores que estão a acusar o esforço físico e, às tantas, vai-se perdendo alguma coisa daquilo que é a nossa matriz de jogo, isso está a preocupar-me".