"Houve cotovelo do Sérgio Oliveira e ainda somos nós a introduzir a bola na baliza..."

Técnico do Portimonense diz que Sérgio Oliveira toca a bola com o cotovelo no 0-1 e que as melhores oportunidades foram da sua equipa.

Paulo Sérgio resumiu em poucas palavras o que, em particular, tinha a dizer do jogo: "É difícil ganhar quando não tens eficácia. Contra um adversário como o FC Porto, mais difícil é", sublinhou o treinador dos algarvios, comentando depois mais em pormenor. "É uma infantilidade o modo como defendemos o Corona... Depois houve umas carambolas, cotovelo do Sérgio Oliveira e ainda somos nós a introduzir a bola na nossa baliza. Esta é a ocasião do FC Porto, enquanto nós temos o Anzai e o Beto isolados, são duas grandes oportunidades", argumenta Paulo Sérgio.

Garantindo que "o Sérgio Oliveira toca a bola com o cotovelo", o técnico frisou que a sua equipa dispôs de mais três ocasiões na segunda parte e só concretizou uma. "Sofremos o segundo golo com a bola a bater no poste e na cabeça do Samuel. Não tendo eficácia, é assim. A estratégia estava bem preparada e os jogadores interpretaram-na na perfeição", disse ainda, sempre a lamentar a falta de pontaria na hora a verdade.

"Os três centrais? A prova que a estratégia estava correta é que a minha equipa não queimou tempo. O Marchesín é que levou um amarelo por isso", atirou Paulo Sérgio, a concluir, no contra-ataque ao que Sérgio Conceição dissera pouco antes. "O FC Porto também utilizou esta estratégia na Champions...".