"Honda? Se vier para o Portimonense, não é para passear", diz presidente da SAD

Apontado como possível reforço dos algarvios no mercado de janeiro, o internacional nipónico, agora ao serviço do Botafogo, é visto como um jogador que transmite ambição

"Vamos aguardar mais alguns dias. Para já, o Honda tem contrato com o Botafogo, e, até por uma questão de respeito para com este clube, não nos vamos intrometer", diz Rodiney Sampaio a O JOGO, a propósito do anunciado interesse do Portimonense no jogador japonês.

"Assim que ele termine o vínculo com o Botafogo poderá haver desenvolvimentos", assume o presidente da SAD, referindo que as conversações decorrem e estão ainda longe de uma conclusão.

"Conheço o Honda desde o tempo em que ele jogava no Nagoya [até 2007]. Gosta de trabalhar, de ganhar e de cobrar", prossegue Rodiney, destacando a personalidade de Keisuke Honda, um médio ofensivo de 34 anos que "puxa" constantemente pelos companheiros. "Se ele vier para o Portimonense, é para ganhar e não para passear. Quando as coisas não correm bem, é sempre o primeiro a cobrar", acentua o dirigente.

Honda realizou 24 jogos e obteve três golos pelo Botafogo, que ocupa um dos últimos lugares do Brasileirão. O seu contrato termina no final do ano e a imprensa japonesa foi a primeira a divulgar que o futuro próximo do médio ofensivo vai certamente passar pelo futebol português. "Não importa a idade, visto que ele tem muito para dar. Se a negociação der certo, vai ser uma aquisição muito boa", garante Rodiney.

Tiro ao mercado japonês

Muitos têm sido os jogadores japoneses a representar o Portimonense nas últimas épocas. No atual plantel figuram Gonda e Anzai, mas o nome de Nakajima, agora no FC Porto, é o mais associado às recentes apostas dos algarvios no futebol nipónico. Na temporada passada atuou um outro japonês na equipa, Nishimura, e, entre 2013 e 2015, foi Mu Kanazaki.