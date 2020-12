Honda despediu-se do Botafogo e está em conversações com o Portimonense

Internacional japonês havia assinado pelo clube brasileiro em fevereiro passado. Pediu para se desvincular e, entretanto, a SAD do emblema de Portimão está interessada nos serviços do jogador a partir de janeiro

Apontado como reforço do Portimonense, último classificado da I Liga portuguesa, Keisuke Honda, internacional japonês, despediu-se, esta quarta-feira, da massa adepta do Botafogo, clube com o qual decidiu rescindir unilateralmente, após ingressar em fevereiro passado e disputar 27 jogos.

"No início, aceitei todas as críticas de que não poderia ter resultados. As críticas são naturais e não estou a dar desculpas. Eu também me decepcionei, sinto muito. Em segundo lugar, estou muito agradecido por tudo que vocês fizeram, foi uma ótima experiência e nunca vi e senti algo desse tamanho com os adeptos no aeroporto e no estádio quando cheguei. Tomei esta decisão por motivos pessoais e profissionais, mas estive muito feliz durante esta temporada. Também agradeço a todos os meus companheiros de equipa. Obrigado", escreveu o experiente médio na rede social Twitter.

A saída de Keisuke Honda foi noticiada na passada segunda-feira pelo Globoesporte. Segundo o jornal brasileiro, o médio, que se encontra a recuperar de lesão e cujo regresso aos relvados só poderá ocorrer em fevereiro próximo, alegou problemas familiares e uma proposta de um clube europeu para solicitar a saída do Botafogo.

À espera da oficialização da desvinculação de Keisuke Honda está a administração do Portimonense, para que se torne reforço do plantel às ordens do técnico Paulo Sérgio. O presidente Rodiney Sampaio, em declarações à Imprensa portuguesa, confirmou esse mesmo cenário.

"Estamos a aguardar que o jogador se desvincule do clube brasileiro para avançar na negociação. Já há conversações com o jogador", referiu o líder da SAD algarvia, que deverá propor um contrato com a duração de uma época e meia a Honda.

O internacional japonês, de 34 anos de idade e com 98 representações ao serviço da seleção, participou em três Campeonatos do Mundo (2010, 2014 e 2018) e, antes de servir o Botafogo, atuou pelo CSKA Moscovo (Rússia), Venlo (Holanda), Milan (Itália), Pachuca (México) e Vitesse (Holanda).