Hernán Barcos treina sozinho antes de tentar convencer Paulo Sérgio

Barcos já jogou em Portugal ao serviço do Sporting

É provável que o avançado integre ainda esta semana os treinos de conjunto do Portimonense.

O argentino Hernán Barcos está a treinar sozinho, procurando recuperar os índices físicos para, depois, convencer Paulo Sérgio e poder assim ficar no plantel do Portimonense. É provável que o avançado integre ainda esta semana os treinos de conjunto, para uma espécie de "exame final", mas a última palavra será sempre a do treinador, tal como a SAD garantiu a O JOGO.

O avançado, 36 anos, tem uma carreira recheada de experiências e em 2015/16 até representou o Sporting. Na época passada, alinhou no pouco competitivo campeonato da Índia e agora, antes de viajar para o Algarve, esteve com um pé nos italianos do Messina, mas não chegou a ser inscrito. Daí a necessidade de melhorar a condição física, e o argentino não tem poupado esforços nesse sentido.