Guarda-redes do Portimonense usou bónus do Mundial para libertar 20 pessoas

Gesto filantrópico do iraniano Payam, que está cedido pelo clube algarvio.

O guarda-redes Payam Niazmand, que joga no Sepahan por empréstimo do Portimonense, ajudou a libertar duas mulheres e 18 homens que estavam presos, pagando uma fiança de cerca de nove mil euros.

As pessoas, detidas numa cadeia do Irão, tinham problemas de ordem financeira e dívidas por saldar. O jogador, que é treinado pelo português José Morais no Sepahan, atual segundo classificado no campeonato, esteve no Mundial do Catar - não chegou a ser utilizado - e foi com o bónus recebido pela federação do seu país que resolveu ajudar os detidos, um gesto filantrópico que começa a ter a devida repercussão.

Payam, recorde-se, esteve uma época no Portimonense e no início da presente campanha foi emprestado para poder jogar, pois estava então "tapado" por Samuel, com o foco numa presença no Mundial, o que acabou por conseguir. No Sepahan tem sido um dos destaques da boa carreira da equipa e em 12 jogos não sofreu golos em sete.