Kosuke Nakamura falou após a derrota no Estádio da Luz.

O Portimonense perdeu no Estádio da Luz, frente ao Benfica, por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin, com um golo de penálti, logo nos primeiros dez minutos da partida, num lance em que o guardião do emblema algarvio não ficou propriamente bem na fotografia.

Após o encontro, Kosuke Nakamura, que foi considerado o homem do jogo - fez, depois da grande penalidade, uma grande exibição, tendo mesmo defendido um penálti de Aursnes -, assumiu a culpa do lance e, consequentemente, da derrota.

"O golo foi de penálti, responsabilidade minha", disse, num português esforçado.

Recorde o penálti e o golo: