"Gonçalo Ramos foi o mais difícil de anular"

Park Ji-Soo, central do Portimonense, garante que aprendeu imenso nos jogos com os grandes e na marcação aos avançados

Park Ji-Soo tentou adaptar-se o mais rápido possível ao futebol português, que considera competitivo. Sul-coreano considera que o Benfica foi o adversário mais forte e Gonçalo Ramos um quebra-cabeças. Fala também de "cruzamentos perigosos e venenosos" e revela que está a estudar o português.

Defrontou Benfica, FC Porto, Braga e Sporting, qual lhe pareceu mais forte? E qual o avançado mais difícil de marcar?

-Isso é uma pergunta difícil. Jogar com todas essas equipas foi uma experiência valiosa e melhorei imenso através desses jogos. No entanto, se tivesse que escolher apenas uma equipa, seria a do Benfica, a que defrontámos mais recentemente e que acabou por se sagrar campeã. E acho que o Gonçalo Ramos, que marcou contra nós nessa partida, foi o jogador mais difícil de contrariar, de anular. Como todos sabem, é um jovem jogador, muito bom goleador e que tem um futuro promissor pela frente.

Leia também FC Porto Avioneta sobrevoa casa de Sérgio Conceição e a mensagem é famosa e clara Um grupo de adeptos do FC Porto alugou uma avioneta que passar uma mensagem ao treinador Sérgio Conceição, que está de férias no Algarve. A frase é conhecida e há muito entoada pelos adeptos portistas desde a primeira temporada do técnico no Dragão. "Oh Conceição, faz do Porto campeão"

O futebol português é muito diferente do sul-coreano?

-Hoje em dia, as tendências táticas e as capacidades dos jogadores são tão desenvolvidas e divulgadas que parece não haver um grande diferencial no contexto global do futebol. Quanto à grande diferença que eu senti como central... bem, os centrais precisam sempre de ter muito cuidado, porque os cruzamentos são, regra geral, perigosos e venenosos e os atacantes e médios penetram nesse espaço com aparente facilidade. Um central deve estar permanentemente em estado de alerta.

É a sua primeira vez fora do continente asiático, que balanço faz desta experiência?

-Os cidadãos de Portimão receberam-me com muito carinho. Além disso, Portimão é uma das cidades mais bonitas onde já estive. E tem praias fantásticas. Com este ambiente, estou feliz por poder jogar o futebol que tanto amo.

Esteve sozinho? Como foi a adaptação e como ultrapassa a barreira da língua?

-Estive com a minha esposa. Por causa disso, consegui adaptar-me melhor e mais facilmente à cidade e ao clube. Gosto de jantar com ela e tirar fotos juntos. Numa equipa, também jogamos juntos. Estarei sempre grato à minha esposa, que se dedica imenso a mim e à minha carreira. Nos jogos e treinos, comunico em inglês e estou a aprender português. Ou seja, não tenho problemas de maior em comunicar com meus companheiros e técnicos.

Leia também FC Porto A reação de Sérgio Conceição à avioneta: "Tenho de mandar isto ao presidente" Um grupo de adeptos do FC Porto alugou uma avioneta que passar uma mensagem ao treinador Sérgio Conceição, que está de férias no Algarve. A frase é conhecida e há muito entoada pelos adeptos portistas desde a primeira temporada do técnico no Dragão. "Oh Conceição, faz do Porto campeão". A reação do treinador foi filmada e nela surge a cantar e a dizer: "Tenho de mandar isto ao presidente"