Um reforço que promete: Golden Boy da Ásia chega para o Portimonense

Safawi Rasid, extremo que jogava no Johor, da Malásia, é a mais recente contratação. Tem 23 anos e já foi considerado o melhor jovem do seu país e até do continente.

Safawi Rasid, de 23 anos, um extremo-direito que pode fazer todos os lugares da frente de ataque, é o mais recente reforço do Portimonense, depois de a SAD ter acertado com o Johor DT, da Malásia, o empréstimo, por uma época, já com uma cláusula de opção fixada, mas cujo montante não foi ainda divulgado.

Trata-se de um jogador malaio, internacional nas camadas jovens e nos sub-23, campeão pelo Johor em 2018/19 e considerado por duas vezes o futebolista jovem do ano na Malásia, em 2018 e 2019, e, também, o melhor do continente asiático nesses dois anos.

A SAD algarvia seguia o jogador há cerca de seis meses, tendo confirmado no terreno que se trata do mais promissor futebolista do país e um dos asiáticos com maior futuro. O acordo foi ontem selado e surge também na sequência das boas relações de Theodoro Fonseca com o dono do clube, Tunku Ismail Idris, que é, nem mais nem menos, o príncipe herdeiro do trono e filho mais velho do sultão Ibrahim Imail. Um príncipe que, acrescente-se, é um admirador confesso de Cristiano Ronaldo, com quem já esteve em Turim.

Voltando a Safawi Rasid, sempre titular no Johor, fez dois jogos e marcou um golo na Champions League da AFC. Tem velocidade, técnica, gosta de procurar vantagem no um para um, e, segundo contam a O JOGO, está consciente da importância do passo que está a dar. Aliás, para o próprio futebol da Malásia pode significar um salto para o futuro, dando a conhecer à Europa os valores emergentes do país. Foi neste contexto que o dono do Johor, sabedor das mais de mil transferências já feitas por Theodoro Fonseca na sua carreira de empresário, resolveu apostar nesta cedência.

Agora, resta saber como vai ser a adaptação de Safawi Rasid ao futebol português e à I Liga. Já o treinador Paulo Sérgio, que também mostrara interesse em contar com, pelo menos, mais um extremo, tem mais um jovem para lapidar nesta época.