Gigante Alemão para tentar travar o Benfica

Formado no Corinthians, Alemão assinou contrato com o Portimonense até 2027

Estreado a titular na última jornada da I Liga, o central de 20 anos está na calha para defrontar o líder

O jovem Alemão atuou os 90 minutos frente ao Casa Pia e é aposta de Paulo Sérgio para os últimos jogos do campeonato, perfilando-se mesmo para defrontar o Benfica no eixo da defesa, onde os seus 1,96 metros não só impõem respeito como são também uma fortaleza no jogo aéreo.

Reforço de janeiro, o brasileiro começou pelos sub-23 (três golos em sete jogos) e agora está pronto para mais altos voos.

"É a primeira vez que estou fora do Brasil, nunca tinha jogado numa liga profissional. Trata-se de uma grande oportunidade e quero agarrá-la, mas sei que tenho muito para aprender e evoluir", diz o central, João Tornich de nome próprio e Alemão no mundo da bola, alcunha derivada da sua fisionomia.

O brasileiro mede 1,96 metros e foi titular contra o Casa Pia, confessando que sentiu um "friozinho na barriga". Agora, quer agarrar a oportunidade, até porque, com as águias, "a motivação aumenta."

Na estreia a titular - tinha atuado escassos minutos frente ao Gil Vicente -, confessa que sentiu "um friozinho na barriga", que, todavia, não tardou em desaparecer. "As perspetivas para o jogo com o Benfica são elevadas, independentemente de ser ou não utilizado. Por um lado, é um jogo como qualquer outro e o Portimonense já alcançou o objetivo da permanência, mas, por outro, a motivação aumenta", prossegue Alemão, aludindo ao facto de "o estádio estar cheio, ser em casa e o Benfica querer ser campeão". A receita, vinca, passa por uma grande dose de concentração e pela capacidade em travar os jogadores adversários, "todos de muita qualidade".

Alemão tem 20 anos, foi formado no Corinthians e assinou pelos algarvios até 2027. "Quero fazer épocas muito boas e dar um pulo na carreira", realça, adiantando que em termos de posicionamento não tem problemas em alinhar num sistema de três centrais ou numa defesa de quatro em linha. As suas referências são os compatriotas Thiago Silva e Marquinhos e destaca também Pedrão e Park, seus colegas de equipa, que "são uma fonte de inspiração".