Gabriel Souza inspira-se em Samuel Portugal: "Tinha o sonho de jogar na Europa"

Brasileiro tem 18 anos e estava na lista de Chelsea, Roma e Valladolid, mas preferiu um ambiente mais familiar. As boas referências que tinha do clube algarvio e dos nomes que se destacaram na baliza também pesaram na escolha do guarda- redes, que chegou em janeiro e tem atuado na equipa de sub-23.

A boa tradição de dispor de guarda redes de topo, internacionais e de largo futuro pela frente, continua a ser uma realidade no Portimonense, como se prova com os nomes de Gonda, Payam, Kosuke - todos internacionais - e Samuel, para citar apenas os mais recentes. Na forja, garantem a O JOGO, estão mais alguns, caso de Gabriel Souza, de 18 anos, internacional brasileiro de sub-15 que estava na lista de Chelsea, Roma e Valladolid, mas acabou por dar preferência aos algarvios.

"Foi gratificante saber que esses clubes estavam a observar-me, mas as boas referências que tinha do Portimonense foram decisivas na minha escolha", diz o jovem, de 1,93 metros, com contrato até 2024.

O exemplo de Samuel, que rumou ao Dragão, os conselhos do Bahia, o seu clube no Brasil, e o facto de conhecer a "história bonita" de muitos compatriotas no emblema de Portimão foram determinantes. "Tinha o sonho de jogar na Europa, num clube que disputa a I Liga. Estou a atuar pelos sub-23, mas esta competição tem um nível alto e equipas de topo. As sensações são boas, as condições ideais e o que mais quero é evoluir", destaca Gabriel, que já fez três jogos pelos sub-23.

Com Paulo Sérgio naturalmente atento, é curioso referir que os algarvios têm mais três guardiões brasileiros no plantel, casos de Matheus Nogueira, João Vítor e Mateus Oliveira. Não admira, por isso, que Gabriel se sinta em casa e queira entrar na luta para ser alternativa a Kosuke, o atual dono da baliza.