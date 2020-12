Foi anunciado como reforço mas o Portimonense fartou-se de esperar

Camaronês Abang era aguardado há dois meses, mas teve sempre problemas com a transferência.

O avançado camaronês Anatole Abang deixou de figurar como hipótese para o Portimonense, depois de ter sido anunciado como reforço nos primeiros dias de outubro.

A SAD desistiu de esperar pela resolução dos problemas que impediram o ponta de lança de viajar para o Algarve, uma situação que se arrastava há quase dois meses, com epicentro na Moldávia, o país do último clube de Abang, no caso o Sheriff. O jogador estava já na altura com o estatuto de desempregado, após ter rescindido, ainda em setembro, com o Sheriff, que veio a sagrar-se campeão moldavo.

Na circunstância, tudo aponta para que os algarvios procurem outra solução para o ataque no próximo mercado de janeiro, de preferência um "matador", para se juntar a Fabrício, Vaz Té e Beto, as atuais referências de Paulo Sérgio na linha ofensiva. A finalização tem sido um dos calcanhares de Aquiles da equipa, que até à data apontou apenas seis golos nas nove jornadas do campeonato.