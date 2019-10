"Falta-nos mais qualquer coisa: queremos jogadores na seleção portuguesa"

Presidente da SAD quer levar jogadores do clube a representar a principal equipa portuguesa.

Rodiney Sampaio, o presidente da SAD do Portimonense, tem o sonho de "levar" jogadores do clube à Seleção Nacional. Comentando a presença de Gonda, Anzai (na equipa do Japão) e Tabata (nos olímpicos do Brasil) nas respetivas seleções, Rodiney congratulou-se com esse reconhecimento por parte dos respetivos selecionadores, falou ainda de Aylton, que recusou representar S. Tomé e Príncipe, e lançou o objetivo: "É uma honra ter tantos convocados, mas falta-nos ainda mais qualquer coisa: queremos também que jogadores do Portimonense possam atuar por Portugal. Está próximo, acredito, e é essa a nossa ideia. Confirmo que é um sonho nosso", sublinhou o dirigente.

Mesmo sem falar em nomes, Rodiney estaria certamente a pensar em Ricardo Ferreira, um dos melhores guarda-redes da I Liga, de Pedro Sá, um médio que tem vindo sempre a crescer e a evoluir, e de Aylton, o extremo que tem dupla nacionalidade e que terá recusado jogar por S. Tomé e Príncipe precisamente por ainda ambicionar vestir as cores da Seleção Nacional.

Nesta altura, o líder da SAD está no Japão, onde se deslocou para acompanhar a presença de Gonda e Anzai nos jogos dos nipónicos frente à Mongólia (6-0) e ao Tajiquistão, bem como estabelecer contactos com clubes e dirigentes japoneses, na linha, aliás, das estreitas ligações entre os algarvios e o futebol do País do Sol Nascente. "O mercado está fechado, bem o sabemos, mas podem surgir algumas surpresas e temos de nos manter a par de tudo e de vincar o nosso nome", atirou Rodiney Sampaio, com um sorriso, certamente com o pensamento nos bons negócios efetuados no Japão, de que Nakajima e agora Gonda e Anzai são os principais expoentes.