Faleceu Manuel João, antigo presidente do Portimonense

Faleceu Manuel João, histórico presidente do Portimonense, clube que dirigiu entre 1978 e 1994, período em que os alvinegros atingiram um marco histórico na sua existência, com uma presença na Taça UEFA na época de 1985/86.

Manuel João tinha 82 anos e estava doente há já bastante tempo. Clube, SAD e outras figuras da cidade reagiram com pesar ao desaparecimento de um homem que marcou, à sua medida, o dirigismo da altura. O comunicado do Portimonense Sporting Clube reflete bem o legado que deixou o seu antigo presidente.

"O presidente Fernando Rocha, toda a estrutura e família do Portimonense Sporting Clube lamenta a partida de um grande líder e figura emblemática. Foi com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso estimado Presidente Manuel João, que tanto dedicou ao nosso Portimonense ao longo de anos.

Ao longo do seu percurso, deixou uma marca indelével na história, tendo sido um incansável defensor dos nossos valores e da nossa identidade. A sua dedicação e o seu empenho foram fundamentais para a evolução do clube, ajudando-o a tornar-se numa das referências do desporto nacional.

A sua liderança carismática e o seu espírito empreendedor foram uma inspiração para todos os que trabalharam com ele e para todos os que partilham a paixão pelo Portimonense Sporting Clube. O seu legado, feito de conquistas, desafios superados e trabalho árduo, será sempre lembrado como uma fonte de inspiração e motivação para as gerações futuras.

Neste momento de profunda tristeza, prestamos a nossa homenagem, enaltecendo o seu trabalho incansável. A sua visão, coragem e determinação foram fundamentais para o crescimento e desenvolvimento, deixando uma marca indelével na nossa história.

Presidente Manuel João, Obrigado por tudo".

Ainda não são conhecidas as horas e local das cerimónias fúnebres. À família e amigos, O JOGO endereça sentidas condolências.