Fabrício e a goleada no Dragão: "Tentámos acalmar a equipa para continuarmos a correr"

Declarações do avançado do Portimonense depois do 7-0 sofrido em casa do FC Porto, na ronda 30 do campeonato.

A pesada derrota: "Sabíamos a dificuldade que íamos encontrar. O FC Porto está muito forte e vem invicto há mais de 56 jornadas, então, tentámos de tudo, esforçámo-nos e demos o nosso melhor."

Muitas caras novas na equipa: ""Infelizmente, tivemos de improvisar muitos jogadores, alguns dos sub-23, outros fora de posição; tivemos pouco tempo para trabalhar esta formação, mas, de acordo com aquilo que o míster pediu, a gente esforçou-se. Demos o nosso melhor e, infelizmente, não era o que esperávamos, mas sabíamos que ia ser um jogo muito difícil e agora há que levantar a cabeça e focar no nosso objetivo."

Tentou estabilizar a equipa: ""Sim, tínhamos de nos fortalecer uns aos outros, dentro de campo. Independentemente de sofrer um, dois ou três, íamos perder os três pontos, então, tentámos acalmar a equipa, para continuarmos a correr, a dar o melhor, independentemente do resultado."

Moreirense: "Acredito [que pode ser o jogo que defina a classificação]. Os jogadores foram poupados e estamos todos focados nisso, também. Agora que já acabou este jogo, estamos focados no próximo, para definirmos já a nossa situação no campeonato."