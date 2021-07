Fabrício de regresso para a nona época em Portimão

Avançado brasileiro é uma referência do clube e tem à sua espera um contrato de três anos, depois de ter sido oficializada a rescisão com o Urawa, do Japão.

Fabrício vai fazer a nona época ao serviço do Portimonense, embora nem todas tenham sido completas, já que o avançado saiu e entrou durante o mercado de janeiro em mais do que uma ocasião. No entanto, trata-se de uma marca assinalável para um jogador que é uma referência do clube e que está associado a alguns dos recentes êxitos dos alvinegros. Aos 31 anos, tem um contrato de três épocas à espera, mas ainda não é totalmente líquido que seja esta a duração do novo vínculo.

O nosso jornal já tinha dado como certa a continuidade de Fabrício, agora confirmada com a rescisão do contrato com os japoneses do Urawa Reds, anunciada pelos próprios, depois de uma época de empréstimo aos algarvios. Nas redes sociais, aliás, foram muitas as mensagens dos adeptos nipónicos dirigidas ao brasileiro, que esteve três anos no clube, marcou golos e somou várias conquistas.

A ligação de Fabrício ao Portimonense é antiga e data de 2012. Houve várias saídas pelo meio, nomeadamente para o Hangzhou Greentown da China e para o Kashima Antlers do Japão (onde se sagrou vice-campeão mundial de clubes, perdendo a final para o Real Madrid então de CR7), antes do tal período no Urawa. O jogador nunca escondeu a sua afeição aos algarvios e é público o seu bom relacionamento com os responsáveis e o acionista principal. Na última época fez 29 jogos e marcou quatro golos, mas a campanha de maior brilho continua a ser a de 2017/18, quando, já na I Liga e sob o comando de Vítor Oliveira, marcou 16 golos em 33 jogos e foi um dos destaques do campeonato.