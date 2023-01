Extremos com os pés trocados no Portimonense

Ouattara, à esquerda, no jogo frente ao Santa Clara

No jogo frente ao Santa Clara, Ouattara e Klismahn experimentaram flancos diferentes.

Na receção ao Santa Clara, os médios-ala do Portimonense mudaram de flanco em relação aos lugares que vinham ocupando nos últimos jogos. Ouattara, um lateral-direito que tem jogado quase como extremo, passou para a esquerda, e Klismahn, que estava a atuar no corredor canhoto, surgiu à frente de Moufi, na direita.

"Procurei colocá-los de pés trocados, porque, com o Yago e o Welinton a atacar a área e os laterais por fora, estes jogadores podiam dar mais remate e outro tipo de serviço", argumentou Paulo Sérgio.

"É um sacrifício que ambos fazem", acrescentou o treinador, aludindo aos problemas que tem sentido na colocação dos extremos, sobretudo a partir do momento em que deixou de contar com Anderson. De facto, Ouattara é um lateral-direito de raiz que tem dado conta do recado, enquanto o brasileiro Klismahn não tem conseguido a profundidade desejada sempre que é solicitado para missões mais ofensivas.