Ex-Sporting Hernán Barcos está na agenda do Portimonense 

Hernan Barcos com a camisola do Sporting

Avançado de 35 anos jogou no Sporting em 2015/16. Estão certos dois japoneses e Gonda vai render um milhão de euros...que pode triplicar

O avançado argentino Hernán Barcos, que jogou no Sporting em 2015/16, é uma hipótese para reforçar o ataque do Portimonense, numa altura em que está prestes a rescindir o contrato com o Messina, do quarto escalão do futebol italiano. Apesar dos seus 35 anos, é um dos alvos da SAD para a janela de mercado prestes a abrir.

Confirmados estão os japoneses Kosuke Nakamura, guarda-redes de 25 anos ex-Kashiwa, e Honda, o médio ofensivo que brilhou no Milan e no CSKA e que acaba de terminar a ligação com o Botafogo. Resolvida está ainda a questão de Gonda, que já deixou o Portimonense e rumou ao Shimizu, na condição de emprestado, a troco de um milhão de euros. O negócio pode ainda render mais dois milhões para os cofres algarvios, caso o clube japonês exerça a opção de compra, daqui por um ano. - H.N.