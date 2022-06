Ex-capitães do Portimonense defrontam-se no arranque da Superliga Chinesa

Jadson e Lucas Possignolo, que formaram uma dupla de sucesso nos algarvios, jogam agora no Shandong e no Zhejiang

Jadson e Lucas Possignolo formaram uma dupla de sucesso no Portimonense, onde foram campeões e subiram de divisão, mas, amanhã à tarde, vão experimentar uma sensação bem diferente, sendo adversários na primeira jornada do campeonato chinês, que arranca agora. Para Lucas, recém-chegado ao Zhejiang, é uma estreia, enquanto Jadson está no futebol asiático há mais tempo, tendo, inclusive, conquistado três títulos na última época.

"É sempre uma felicidade reencontrar um companheiro de profissão. Eu e o Lucas vivemos ótimos momentos em Portugal e agora só posso desejar muito sucesso nesta nova fase da sua carreira, aqui na China. Quanto ao jogo, tem tudo para ser um grande espetáculo", disse Jadson, que conviveu com o compatriota entre 2015 e 2012 ao serviço dos algarvios.

"Sair de um lugar, de uma cidade e de um clube em que ficámos por tanto tempo nunca é fácil. Construí uma linda história em Portugal, onde conheci companheiros de trabalho que se tornaram amigos. O Jadson foi alguém de quem me aproximei muito, também por sermos brasileiros. Ele já está a escrever uma grande página, aqui, na China, e eu espero seguir os seus passos", afirmou por sua vez Lucas.

Recorde-se que Jadson chegou à China para representar o Wuhan Three Towns - que viria a sagrar-se campeão da II Divisão - e foi depois recrutado pelo Shandong, onde teve total sucesso, conquistando a Superliga Chinesa e a Taça, levando este clube a comprar em definitivo o seu passe. Lucas Possignolo foi contratado mais recentemente, em abril, pelo Zhejiang, por uma verba a rondar o milhão de euros. Curiosamente, ambos foram capitães no Portimonense, o que é mais um aliciante para este reencontro tão especial.