Ewerton e Luquinha avançam no Portimonense

Paulo Sérgio destacou organização do Tondela, mas acredita ter soluções para chegar ao golo.

Sem o lesionado Lucas Possignolo no eixo da defesa, Paulo Sérgio deve optar pelo recuo de Willyan para central, reordenando o meio-campo, com Dener a trinco e Ewerton e Luquinha a "chegarem-se à frente", no sentido de municiar o ataque, na tarde deste sábado, perante o Tondela, num jogo em que o treinador vinca "as ideias claras" do coletivo, que passam, na circunstância, por "continuarmos a ser uma equipa assertiva", exprimindo potencialidades, capacidade de circulação e reação adequada no momento da perda da bola.

"Temos de procurar o golo, porque são os golos que dão pontos. Não podemos andar para trás no que já apresentámos de bom", realça, sublinhando a importância da vitória, sobretudo após o nulo com o Marítimo. O Tondela "é uma equipa organizada, que sabe o que faz, perigosa em transição e tem bons executantes, à qual reconhecemos qualidade", elogia Paulo Sérgio, vincando que o trabalho semanal incidiu bastante em procurar soluções para chegar ao golo.