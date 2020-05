Theodoro Fonseca, acionista maioritário da SAD do Portimonense, reagiu às dúvidas sobre o reatamento, afirmando que a decisão de voltar a competir foi assumida por todos.

"Vamos jogar!". É assim, de forma desassombrada, que Theodoro Fonseca, o homem forte do futebol do Portimonense, reage às últimas notícias a propósito do reatar do campeonato e das dúvidas que, entretanto, se levantaram por terem surgido alguns jogadores infetados com covid-19.

O empresário lembra que passaram dois meses desde o seu primeiro alerta - "é prematuro avançar com previsões, face a um inimigo invisível", disse na altura - e que, após as constantes reuniões entre clubes, Liga, FPF, Sindicato, Governo e entidades de saúde, não há volta a dar.

"Após a reunião com o primeiro-ministro ficou decidido que o futebol da I Liga ia avançar. Foi com o aval de todos, mesmo sabendo-se que os jogos tinham de ser à porta fechada e com fortes medidas de proteção. Isto não é brincadeira. Agora, eu quero jogar, o Portimonense quer jogar!", atira Theodoro Fonseca, dando conta do investimento feito nos últimos anos no estádio, cerca de 2,5 milhões de euros, e agora dos 150 mil euros já gastos na desinfeção do mesmo, do centro de treinos, dos autocarros e nos testes com todos os jogadores e demais staff. "Renovei contratos com o pessoal de manutenção, comprei máscaras, luvas e viseiras. Os jogadores são soldados que vão partir para a guerra. E eu, solidário com o que foi decidido, vou enviar os meus soldados para a guerra".

Não Perca Portimonense "O que eu não quero é perder um filho ou alguém ligado ao futebol" Sem público nos seis jogos que tem para disputar em casa, algarvios perdem alguma vantagem. Paulo Sérgio recorda que os adversários do Portimonense tiveram a vantagem de jogar com adeptos nas bancadas

Apesar de discordar do cancelamento da II Liga e, por tabela, considerar injusta a descida de Cova da Piedade e Casa Pia, o acionista maioritário da SAD dos algarvios destaca que "o Portimonense fez a sua parte e agora não podemos abandonar o barco". E, em relação aos recentes casos de jogadores infetados em alguns clubes, é perentório: "Todos sabiam desta hipótese e todos concordaram em jogar. Se um jogador está infetado, tem de ser isolado", citando até o Primeiro-Ministro, António Costa: "Se alguém tiver a equipa toda infetada vai perder o jogo por falta de comparência". E prosseguindo: "O risco é transversal à sociedade e o futebol até pode dar uma lição ao mundo. Agora, não se pode voltar atrás. Vamos jogar com portas fechadas, com novas regras e somos cobaias. Mas a verdade desportiva tem de imperar no nosso campeonato, que tem de ser decidido dentro do campo".

Não Perca Portimonense "Os profissionais da I Liga têm alguma particularidade e são imunes ao vírus?" Na primeira grande entrevista como treinador do Portimonense, Paulo Sérgio diz que a vontade é terminar o campeonato e garantir a permanência em campo, mas duvida do timing