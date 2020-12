Estrela japonesa na rota do Portimonense pede para sair do Botafogo

Informação é avançada no Brasil.

Keisuke Honda, internacional japonês que está na rota do Portimonense, já terá pedido para deixar o Botafogo, clube que representa desde o início do ano.

A informação é avançada pela imprensa brasileira, que vinca que o médio de 34 anos tem em mãos uma proposta do emblema algarvio.

Honda, que já atuou, entre outros, no CSKA Moscovo e no Milan, está a contas com um problema físico e é expectável que esteja apto para jogar apenas na ponta final do Brasileirão. A discordância com algumas das decisões da cúpula diretiva do Botafogo, escreve o Globoesporte, também assumem papel importante no desejo de sair do jogador.

Pelo histórico clube carioca, Honda realizou 27 jogos, nos quais marcou três golos. Soma 98 internacionalizações AA pelo Japão.