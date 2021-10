Estádio do Portimense vai ter iluminação com tecnologia LED

Revelação feita num webinar organizado pela Liga Portugal

"Esse caminho já está a ser trilhado, como é o caso do Portimonense que, no final deste mês, vai inaugurar este novo sistema", afirmou esta quarta-feira Helena Pires, diretora executiva da Liga, no decorrer do webinar sobre infraestruturas no futebol

No painel do Webinar figuraram os responsáveis pelas transmissões da Liga espanhola. Sérgio J. Sánchez Castañer, diretor de produção TV/LaLiga, José María Cervantes, diretor de Infraestruturas de Estádios/LaLiga, e Enric Solano, vice-diretor da Enertika.