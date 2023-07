Ensaio sem golos mas com protestos: Portimonense-Celtic começou uma hora mais tarde

Particular com o Celtic (0-0) foi à porta fechada, o que irritou cerca uma centena de adeptos escoceses e atrasou o jogo por uma hora

Portimonense e Celtic empataram sem golos, no primeiro particular da pré-época dos algarvios, num teste envolto em segredo e com algumas peripécias pelo meio. O jogo-treino começou, aliás, com cerca de uma hora de atraso, já que uma centena de adeptos do Celtic insurgiu-se contra a "porta fechada" do ensaio e também não lhes agradou o letreiro "Mantenha-se fora", colocado à entrada do complexo da Quinta do Lago, local de estágio do campeão escocês, onde decorreu o treino. Os mais teimosos esconderam-se no arvoredo contíguo ao relvado e foi assim que, via redes sociais, iam fazendo o "relato" do que, a custo, lá conseguiram espreitar.

Da parte do Portimonense, a informação de que a organização do jogo pertencia ao Celtic e, como tal, não podiam divulgar quaisquer informações, atendendo ao pedido expresso dos escoceses. "Não há autorização para a divulgação de nada relacionado com o jogo, nem o resultado final", foi dito aos jornalistas portugueses.

Paulo Sérgio terá utilizado um misto, com jogadores da época passada e alguns - poucos - reforços. Num jogo de poucas oportunidades, o Celtic ainda marcou um golo, que, todavia, foi anulado por infração.