Em Portimão suspiram por golos: ninguém ultrapassa Aylton e Beto

Carlinhos tem dois golos no campeonato

Só três jogadores faturaram por duas vezes, algo que o avançado da Udinese fez em três jogos.

O Portimonense tem 26 golos nas 27 jornadas disputadas, números que confirmam os "apelos" de Paulo Sérgio no sentido de a equipa ser mais eficaz. Não admira, por isso, que nenhum jogador do plantel tenha superado Aylton Boa Morte, que saiu em janeiro para os Emirados e obtivera três golos (num total de oito, incluindo as taças), e até Beto, que marcou por duas vezes em apenas três jogos, antes de rumar à Udinese.

Os que mais se aproximam da marca de Aylton são Lucas Possignolo, Carlinhos e Welinton, todos com dois golos no campeonato, já que os restantes tentos estão distribuídos por Willyan, Moufi, Fali Candé, Lucas Fernandes, Luquinha, Pedro Sá, Fabrício, Nakajima, Anderson, Ricardo Matos, Aponza e Angulo.

Os algarvios beneficiaram ainda de três autogolos, numa altura em que apenas quatro equipas têm um registo inferior de golos. Uma última nota para Sapara, que fraturou um osso cuneiforme do pé direito e está de baixa nas próximas semanas.