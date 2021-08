Em Portimão aguarda-se por proposta italiana nos últimos dias de mercado

Willyan Rocha com a camisola do Portimonense

Willyan Rocha suscitou a atenção do Torino.

Willyan Rocha continua com pretendentes e depois do Rayo Vallecano - a proposta dos espanhóis não convenceu a SAD - é a vez do Torino estar de olho no central, que também pode alinhar a trinco, como sucedeu recentemente em Tondela, onde o Portimonense venceu por três bolas sem resposta.

Willyan foi destaque nesse jogo e deixou água na boca ao emissário do clube italiano, que esteve na bancada a assistir ao desempenho do número quatro dos algarvios, que tem contrato válido até 2023 e uma cláusula de rescisão fixada em 20 milhões de euros. No entanto, até ontem, o Torino não apresentou nenhuma proposta oficial, mas espera-se que possa "insistir" nos últimos dias de mercado.

Ainda à espera do japonês Kawasaki e com os restantes reforços já integrados (Ewerton é esta tarde apresentado), o plantel perdeu, entretanto, o iraniano Jafar Salmani, que regressou ao seu país, para jogar no Esteghlal. Nos oito meses em que representou o Portimonense, o iraniano fez 13 jogos e marcou um golo.

Agora, com a chegada de Angulo, Nakajima e Kawasaki, Jafar Salmani perdeu espaço e resolveu rescindir o contrato para voltar a casa, de forma a poder atuar com mais frequência.