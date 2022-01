Em França, dizem que Metz e Portimonense entraram em acordo por Fali Candé

Fali Candé na disputa de uma bola com Pizzi, do Benfica

Em França, garantem que o Metz vai pagar três milhões de euros para contar com Fali Candé, lateral esquerdo do Portimonense, ainda neste mercado de inverno

Em França, o jornal L'Équipe dá como certa transferência de Fali Candé para o Metz, 16º classificado da Ligue 1, a troco de três milhões de euros.

A única aresta que faltará limar será relativamente ao acordo com o lateral de 23 anos, que representou a Guiné-Bissau na CAN'2021, apesar de a fonte assegurar que Candé está "agradado com a ideia de jogar" no campeonato francês.

A atravessar a quarta época com as cores do Portimonense, Fali Candé participou em 17 jogos esta temporada pelos algarvios, com um registo de um golo e duas assistências.