Eliminação do Portimonense gera onda de revolta: "Tenham vergonha"

O afastamento da Taça de Portugal, às mãos de um clube do terceiro escalão, originou uma onda de revolta, com expressão nas redes sociais, em que toda a estrutura é visada.

Quatro derrotas consecutivas, último lugar no campeonato e agora o precoce adeus à Taça de Portugal, logo na primeira intervenção, às mãos da União de Leiria, um clube do terceiro escalão. Os dias não estão fáceis para o Portimonense, cujos adeptos recorreram às redes sociais para darem expressão ao descontentamento, disparando em todas as direções, dos jogadores ao treinador e, claro, aos dirigentes.

"Tenham vergonha, este ano não vai haver Setúbal para vos safar", ou "não jogam nada, só passam a bola para trás" são alguns dos muitos comentários dos simpatizantes. "No lance do golo estão três homens do Portimonense junto da bola e nenhum corta a jogada...que falta de valores", lê-se mais à frente, sempre sob o signo da revolta. "Não temos um jogador de referência e não há um reforço de jeito" é outras das críticas, que também visam, naturalmente Paulo Sérgio, muito embora certos adeptos saiam em sua defesa e culpem a SAD, responsabilizando-a por não ter conseguido montar um plantel que dê garantias, sobretudo "depois do exemplo da época passada".

O jogo em Leiria, de facto, correu muito mal. Para lá da derrota (1-0), a equipa esteve desligada e não construiu lances suscetíveis de finalização, tal como Paulo Sérgio admitiu. "Tivemos bola, mas foi do tipo muita parra e pouca uva, não criámos situações de perigo em número satisfatório e as que criámos foi de bola parada". Insatisfeito, o treinador reconheceu a apatia da sua equipa, incapaz de "fazer mossa". "Fomos muito previsíveis e tínhamos de ter feito muito mais, sendo proativos. Em termos de balanço, claro, esta derrota não ajuda a elevar a confiança".

A viagem de regresso a Portimão, na noite de sexta feira, decorreu normalmente, mas prevê-se que os jogadores possam vir agora a ser confrontados com o medíocre rendimento de Leiria. O grupo folgou ontem e retoma hoje o trabalho, a uma semana de distância do próximo jogo, a receção ao Nacional da Madeira, já para a I Liga.